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Spor, Futbol

Antalyaspor Kulübünden Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk’e 'Nuri Şahin' tepkisi

Antalyaspor Kulübü, Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk’ün sezon sonunda kırmızı-beyazlıların futbol sorumlusu Nuri Şahin ile görüşebileceklerini ifade etmesine tepki gösterdi.

Oktay Özden   | 15.04.2022
Antalyaspor Kulübünden Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk’e 'Nuri Şahin' tepkisi

Antalya

Kırmızı-beyazlı kulüp, son günlerde futbol sorumlusu Nuri Şahin ile ilgili medyada yer alan haberler üzerine açıklama yapma gereği doğduğunu belirtti.

Türk futboluna örnek olabilecek bir modelle Antalyaspor’da sadece A takımın değil, futbol şubesinin de başına getirilen Nuri Şahin'in Galatasaray'a transfer olacağı ile ilgili haberlerin gerçek dışı olduğunun altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikle şunun iyi bilinmesini isteriz ki futbol sorumlumuz Nuri Şahin ile aramızda 5 yıllık sözleşme mevcuttur. Vizyonumuz, Sayın Nuri Şahin ile kulübümüzün bugününü değil, geleceğini de inşa etmektir. Bu hedef doğrultusunda adım adım ilerlerken çıkan bu haberler sadece kulübümüze değil, Türk futboluna da zarar vermektedir. Ülkemizin değerli kulüplerinden biri olan Galatasaray'ın başkan namzedi Sayın Metin Öztürk'ün ‘Sezon sonunda Nuri Şahin ile görüşürüz’ ifadeleri, spor etiğinin tamamen dışında bir açıklamadır. Biz Antalyaspor olarak hiçbir değerimizin başka bir kulüp tarafından seçim malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz."

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