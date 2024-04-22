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Spor, Futbol

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında Sivasspor'a takıldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

Halife Yalçınkaya  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında Sivasspor'a takıldı Fotoğraf: Sercan Küçükşahin - AA

Sivas

Fenerbahçe , Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşılaştı.

Maçın 13. dakikasında Uğur Çiftçi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, topu Manaj ağlara gönderdi. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

34. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan verdiği pasta Dzeko, kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Dzeko'nun vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kurtardı.

41. dakikada İbrahim Akdağ'ın pasında topla buluşan Koita'nın ceza alanı dışından sert vuruşunda, kaleci Livakovic topu kornere çeldi.

42. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan sert vuruşunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kale direğinin üzerinden kornere gönderdi.

45+2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fred'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından ağlara gitti: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

48. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan ortasında Dzeko'nun vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kontrol etti.

55. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Szymanski'nin sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

57. dakikada Murat Paluli'nin pasında kaleci Livakovic ile karşı karşıya kalan Kotia, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1

80. dakikada İsmail Yüksek'in sol kanattan ortasında topun gelişine İrfan Can Kahveci düzgün vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın altından ağlara gitti: 1-2

90. dakikada Njie'nin sol kanattan ortasında topla buluşan Manaj, kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

90+4. dakikada penaltı atışını kullanan Manaj, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2

90+8. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ortasında topu Serdar Dursun ağlara gönderdi. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.


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