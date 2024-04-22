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Spor, Futbol

Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Süha Gür  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş, Galatasaray, MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor, Trabzonspor ve Gaziantep FK çeşitli nedenlerden dolayı disipline gönderildi.

Öte yandan Yukatel Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz'ın da talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine karar verildi.

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