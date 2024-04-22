Süper Lig'de görünüm
Ligin 33. haftası tek maçla tamamlandı. Galatasaray, Pendikspor'u yenerek liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak çok önemli 2 puan yitirdi ve Galatasaray ile arasındaki puan farkı 4'e çıktı.
İstanbul
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında EMS Yapı Sivasspor, konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçla şampiyonluk yarışında haftaya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde başlayan Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların kazandığı haftada rakibinin 4 puan gerisine düştü.
Galatasaray ise sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Süper Lig'in 33. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-0
İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2
TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: 0-2
Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor: 1-1
Mondihome Kayserispor-Trabzonspor: 1-2
RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: 2-0
Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 2-1
Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1
Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-0
EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe: 2-2
34. haftanın programı
Trendyol Süper Lig'de 34. hafta 26 Nisan Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.
Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın derbide karşılaşacağı haftanın müsabaka programı şu şekilde:
26 Nisan Cuma:
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)
27 Nisan Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
28 Nisan Pazar:
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor (Pendik)
16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)
19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)
29 Nisan Pazartesi:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.