Dolar
32.52
Euro
34.65
Altın
2,327.28
ETH/USDT
3,191.90
BTC/USDT
66,451.00
BIST 100
9,645.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Inter, derbi maçta Milan'ı 2-1 yenerek Serie A'da 20 şampiyonlukla 2. yıldızı taktı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan derbi karşılaşmasında, Inter deplasmanda Milan'ı 2-1 yenerek ligde 20. şampiyonluğuna ulaştı ve 2. yıldızını taktı.

Fatih Erel  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
Inter, derbi maçta Milan'ı 2-1 yenerek Serie A'da 20 şampiyonlukla 2. yıldızı taktı

İstanbul

Ligin 33. haftasına ilk iki sırada giren Milano kentinin temsilcileri, Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan derbi maçta karşı karşıya geldi.

Inter 18. dakikada Francesco Acerbi'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, 49. dakikada Marcus Thuram'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.

Milan, 80. dakikada Oluwafikayomi Tomori'nin golüyle farkı bire indirse de Inter maçı 2-1 kazandı.

Inter formasıyla maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 84. dakikada oyundan çıktı.

Maçın uzatma dakikalarında çıkan tartışmada, Milan'dan Theo Hernandez ve Inter'den Denzel Dumfries kırmızı kart gördü. Maçın 90+7. dakikasında ise Milan'dan Davide Calabria kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.

Bu galibiyetle Inter, ligin tamamlanmasına 5 hafta kala 86 puanla şampiyonluğu garantiledi. Ligde 2. sırada bulunan Milan ise 69 puanda kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'tan ayrıldı
TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
TBMM'nin açılışı, kurtuluş mücadelesinin en önemli safhalarından biri oldu
Esenyurt'ta kontrolden çıkan kamyon 11 araca çarptıktan sonra iş yerine girdi
Türkiye ile ABD arasında Ankara'da Terörle Mücadele İstişareleri yapıldı

Benzer haberler

Inter, derbi maçta Milan'ı 2-1 yenerek Serie A'da 20 şampiyonlukla 2. yıldızı taktı

Inter, derbi maçta Milan'ı 2-1 yenerek Serie A'da 20 şampiyonlukla 2. yıldızı taktı

Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında Sivasspor'a takıldı

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında Sivasspor'a takıldı
Kulüpler Birliği Vakfı ile TFF'nin seçim tarihiyle ilgili görüşmesinden sonuç çıkmadı

Kulüpler Birliği Vakfı ile TFF'nin seçim tarihiyle ilgili görüşmesinden sonuç çıkmadı
Edirne'de "mahalle ligi" projesiyle öğrencilerin okul devamsızlıkları azaldı

Edirne'de "mahalle ligi" projesiyle öğrencilerin okul devamsızlıkları azaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet