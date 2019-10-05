Euro
6.25
Dolar
5.69
BIST 100
103,463.50
Altın
1,504.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
logo
Spor, Futbol

Emre Belözoğlu: Şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'de futbolcular maçın ardından bir toplantı gerçekleştirdi.

Süha Gür   | 05.10.2019
Emre Belözoğlu: Şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, soyunma odasında kaptan Emre Belözoğlu önderliğinde bir araya gelen oyuncuların, yaklaşık 45 dakika süren bir toplantı yaptığı belirtildi.

Futbolcuların, yaşanan maçı ve önlerindeki döneme dair yapacaklarını değerlendirdiği toplantının uzaması sebebiyle, tribünden kendilerini çağıran taraftarların yanına da gidemediği aktarıldı.

Kötü performans gösteren futbolcuların takım arkadaşlarından özür dilediği toplantıda sözü alan kaptan Emre Belözoğlu, "Hepiniz başınızı dik tutun, milli aradan sonra tekrar omuz omuza vererek kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz ve hatalarımızdan dersler alarak şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Teknik heyet ve yönetimin, oyuncuların kendi aralarında gerçekleştirdiği toplantıdan ve durumu sahiplenip kenetlenmelerinden mutlu olduğu da kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna krizinde formül karmaşası
Orta Doğu’da oyun değiştirici hamle olarak ARAMCO saldırıları
Hong Kong'un siyasi ve ekonomik belirsizliği
CFA: Fransa'nın Afrika'daki yeni sömürgecilik anlayışı
Demokratların azil satrancı Trump'ın ikinci dönem şansını artırabilir

Benzer haberler

'Şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz'

'Şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz'

Beşiktaş çıkış arıyor

Fenerbahçe sahasında kaybetti

Gençlerbirliği, Galatasaray'ı konuk edecek

Gençlerbirliği, Galatasaray'ı konuk edecek
PFDK'den Metin Diyadin'e 5 maç ceza

PFDK'den Metin Diyadin'e 5 maç ceza
Süper Lig'in yıldızları Etnospor'da ok attı

Süper Lig'in yıldızları Etnospor'da ok attı