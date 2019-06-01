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Spor, Futbol

Transferin gözdesi Vedat Muric

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin futbolcuları Vedat Muric için sözlü girişimde bulunduklarını ancak resmi bir transfer teklifinin gelmediğini söyledi.

Muhammed Ali Timur   | 01.06.2019
Transferin gözdesi Vedat Muric

Ankara

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Vedat Muric'in takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soru üzerine Kartal, şu ifadeleri kullandı:

"Muric'in çok talibi var ama hocamız da kalmasını istiyor. Çok ahlaklı ve düzgün bir oyuncu. Kendisinin ne düşündüğünü bilmiyorum. Bize de Türk kulüplerinden resmi bir teklif gelmiş değil. Sadece Fransa'nın Toulouse takımından bir teklif geldi. Onun için neticeyi tam göremiyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bir girişimi var ama tam böyle masaya oturup, pazarlık aşamasına gelip, hani 'Buradan döndük, buradan dönmedik.' diyecek şeyim yok."

Vedat Muric'in hem İstanbul kulüplerinde hem de Avrupa'da başarılı olacağına inandığını belirten Kartal, "Başarılı olmak için uğraşan bir oyuncu. Mücadeleci biri. Bana göre her yerde başarılı olur. Kulüp yönetiminde ve teknik kadroda bir sıkıntı olursa o çocuk başarılı olamayabilir." şeklinde konuştu.

Yeni teknik direktörleri İsmail Kartal'ın yeni sezon için çalışmalara başladığını ifade eden Kartal, şunları kaydetti:

"Şimdi yeni bir hocamız var. Mevcut ve kiralık olan oyuncularla hocamız görüşmelere başladı. İsmail Kartal zaten Rizeli. Şimdi normal bir takımda çalışmasıyla Rize'de çalışmasının daha farklı olacağından son derece eminim. Rize'nin çocuğu neticede. Hem taraftar olsun hem halk olsun hepimizde anında bir kabullenme oldu. Rize yeni sezona Kartal ile çok güzel devam edecek diye düşünüyorum."

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