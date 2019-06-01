Anadolu Efes ve Galatasaray Doğa Sigorta ikinci randevuda

İstanbul
Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.
Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmenin ilk maçını Anadolu Efes, 82-77'lik skorla kazandı.
Eşleşmedeki üçüncü karşılaşma, 5 Haziran Çarşamba günü Galatasaray Doğa Sigorta'nın ev sahipliğinde aynı salonda yapılacak.
Serinin uzaması durumunda finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin dördüncü maçı 7 Haziran Cuma ve beşinci karşılaşma ise 10 Haziran Pazartesi günü oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.