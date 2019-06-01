Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.53
Dolar
5.84
BIST 100
90,589.73
Altın
1,305.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Anadolu Efes ve Galatasaray Doğa Sigorta ikinci randevuda

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Doğa Sigorta'nın karşı karşıya geldiği play-off yarı final serisinde ikinci maç yarın oynanacak.

Ercan Çakar   | 01.06.2019
Anadolu Efes ve Galatasaray Doğa Sigorta ikinci randevuda

İstanbul

Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmenin ilk maçını Anadolu Efes, 82-77'lik skorla kazandı.

Eşleşmedeki üçüncü karşılaşma, 5 Haziran Çarşamba günü Galatasaray Doğa Sigorta'nın ev sahipliğinde aynı salonda yapılacak.

Serinin uzaması durumunda finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin dördüncü maçı 7 Haziran Cuma ve beşinci karşılaşma ise 10 Haziran Pazartesi günü oynanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

Anadolu Efes seride öne geçti

Anadolu Efes seride öne geçti

Çeyrek finalin MVP'si Dunston

Fenerbahçe Beko-TOFAŞ serisi başlıyor

Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta serisi başlıyor

Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta serisi başlıyor
Fenerbahçe play-off yarı finalinde TOFAŞ'ın rakibi oldu

Fenerbahçe play-off yarı finalinde TOFAŞ'ın rakibi oldu
Galatasaray Doğa Sigorta yarı finalde

Galatasaray Doğa Sigorta yarı finalde