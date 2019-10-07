Lyon'da Sylvinho dönemi 3 ay sürdü
Son 7 lig maçında galibiyet alamayan Fransız kulübü Olympique Lyon'da, Brezilyalı teknik direktör Sylvinho'nun görevine son verildi.
Ankara
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, teknik direktör Sylvinho ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sylvinho lakaplı Sylvio Mendes Campos Junior'ın sözleşmesi feshedildi. Takımı geçici olarak Gerald Baticle çalıştıracak.
Olympique Lyon, temmuz ayında göreve başlayan 45 yaşındaki Brezilyalı teknik adamın yönetiminde çıktığı 11 resmi maçın yalnızca 3'ünden galip ayrıldı.
Ligue 1'deki son 7 maçını kazanamayan Lyon, lider Paris Saint-Germain'in 12 puan gerisinde 14. sırada yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.