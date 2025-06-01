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Spor, Futbol

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu sona erdi

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu, 38. ve son hafta karşılaşmalarının ardından tamamladı.

Süha Gür  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
Süper Lig'de 2024-2025 sezonu sona erdi

İstanbul

Ligin kapanış gününde Beşiktaş, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 4-0 yenerken, Reeder Samsunspor konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 2-1 ile geçti.

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Galatasaray üst üste 3. kez şampiyonluğunu ilan ederken, Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamladı.

Ligde, üçüncülük mücadelesi ise son haftaya taşındı. Samsunspor ile Beşiktaş arasında yaşanan 3'üncülük yarışında gülen taraf uzatma dakikalarında bulduğu golle Karadeniz temsilcisi oldu.

Avrupa kupalarına katılan takımlar

Ligin sona ermesinin ardından 5 takım Avrupa kupalarında mücadele edecek.

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılırken, ikinci sıradaki Fenerbahçe, aynı kupada elemelerden yer alma hakkını elde etti.

Ligi 3. sırada tamamlayan Reeder Samsunspor Avrupa Ligi'ne play-off'tan katılırken, 4'üncü Beşiktaş aynı kupada elemelerden yer alacak.

Sezonu 5. sırada tamamlayan RAMS Başakşehir ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eleme mücadelesi yapacak.

4 takım küme düştü

Süper Lig'de bu sezon 4 takım bir alt lige düştü.

Son hafta mücadeleleri öncesinde küme düşmeleri kesinleşen Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Net Global Sivasspor ve Sipay Bodrum FK önümüzdeki sezon bir alt ligde yer alacak.

38. hafta maçlarının sonuçları

Onvo Antalyaspor-Trabzonspor: 0-2

Kasımpaşa-Göztepe: 1-2

Galatasaray-RAMS Başakşehir: 2-0

Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: 5-2

Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: 2-1

Adana Demirspor-Gaziantep FK: 2-2

Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor: 2-0

Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor: 2-1

Sipay Bodrum FK-Beşiktaş: 0-4

Puan durumu


OGBMAYAVP
1.GALATASARAY36305191316095
2.FENERBAHÇE36266490395184
3.REEDER SAMSUNSPOR361971055411464
4.BEŞİKTAŞ361711859362362
5.RAMS BAŞAKŞEHİR36166146056454
6.İKAS EYÜPSPOR36158135247553
7.TRABZONSPOR3613121158451351
8.GÖZTEPE361311125950950
9.ÇAYKUR RİZESPOR36154175258-649
10.KASIMPAŞA361114116263-147
11.TÜMOSAN KONYASPOR36137164550-546
12.CORENDON ALANYASPOR36129154350-745
13.BELLONA KAYSERİSPOR361112134557-1245
14.GAZİANTEP FK36129154550-545
15.ONVO ANTALYASPOR36128163762-2544
16.SİPAY BODRUM FK36910172643-1737
17.NET GLOBAL SİVASSPOR3698194460-1635
18.ATAKAŞ HATAYSPOR3668224774-2726
19.ADANA DEMİRSPOR3635283492-582

NOT: Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verildi.

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