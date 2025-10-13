Dolar
Mısır'da düzenlenecek Barış Zirvesi'ne katılacak liderler, Şarm el-Şeyh kentine geliyor
logo
Spor, Futbol

Eyüpspor'da teknik direktörlüğe Orhan Ak getirildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'da kulüp asbaşkanı Fatih Kulaksız, teknik direktör Orhan Ak'la anlaşma sağlandığını açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
İstanbul

Kulaksız, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Teknik direktör Orhan Ak ile prensipte önümüzdeki 3 yıl için anlaşma sağladık. Resmi imzalar bugün saat 16.00'da Kemerburgaz Eyüpspor Tesisleri'mizde basına açık bir şekilde gerçekleştirilecektir. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sezonun 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Eyüpspor'da teknik direktör Selçuk Şahin, geride kalan günlerde istifa etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
