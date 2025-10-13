Eyüpspor'da teknik direktörlüğe Orhan Ak getirildi

İstanbul
Kulaksız, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Teknik direktör Orhan Ak ile prensipte önümüzdeki 3 yıl için anlaşma sağladık. Resmi imzalar bugün saat 16.00'da Kemerburgaz Eyüpspor Tesisleri'mizde basına açık bir şekilde gerçekleştirilecektir. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Sezonun 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Eyüpspor'da teknik direktör Selçuk Şahin, geride kalan günlerde istifa etmişti.