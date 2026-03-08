Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,951.90
BTC/USDT
67,242.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Spor, Futbol

Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'u konuk edecek

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Kocaelispor'la sahasında karşılaşacak.

Bozhan Memiş, Kadir Yıldız  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'u konuk edecek

İstanbul/Kocaeli

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.

Ligde çıktığı 24 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Eyüpspor, 22 puanla 15. sırada bulunuyor. Bu maçlarda 19 kez gol sevinci yaşayan eflatun-sarılı takım, kalesinde ise 35 gol gördü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Eyüpspor'da Umut Bozok ve Emre Akbaba, sarı kart sınırındaki isimler. Bu oyuncular, yarın kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Kocaeli'de oynanan maçı, Kocaelispor 1-0 kazanmıştı.

Kocaelispor 30 puanla 8. sırada

Kocaeli temsilcisi, ligde çıktığı 24 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonunda 30 puanla 8. sırada yer alıyor.

Ligin ikinci devresine iyi başlamayan Körfez ekibi, oynadığı maçlardan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

Süper Lig'deki son 2 maçında Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'a mağlup olan Kocaelispor, ikas Eyüpspor karşısında puan almaya çalışacak.

Körfez temsilcisinde sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska, Bruno Petkovic, Aleksandar Jovanovic, Mahamadou Susoho Sissoho ve Can Keleş'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile deplasmanda oynanan maçta kırmızı kart gören Rigoberto Rivas da ikas Eyüpspor mücadelesinde formasından uzak kalacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay, Gazze ve Suriye'de sıcak yemek desteğini ramazanda da sürdürüyor
Ramazan Bayramı yoğunluğu nedeniyle trenlerde ek kapasite artışı yapılacak
Aile destek merkezleri 162 bin kadının hayatına dokundu
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor
Bakan Göktaş: Hedefimiz, kadınların emeğini ve cesaretini Türkiye Yüzyılı'nın üretim gücüne dönüştürmek

Benzer haberler

Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'u konuk edecek

Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'u konuk edecek

A Milli Kadın Futbol Takımı, Kuzey İrlanda'yı mağlup etti

Lider Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı 1-0 yendi

Başakşehir, ağırladığı Göztepe'yi mağlup etti

Başakşehir, ağırladığı Göztepe'yi mağlup etti
Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde "Dalya" demeye hazırlanıyor

Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde "Dalya" demeye hazırlanıyor
Fenerbahçe ile Samsunspor 66. randevuda

Fenerbahçe ile Samsunspor 66. randevuda
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet