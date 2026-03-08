Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'u konuk edecek

İstanbul/Kocaeli
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.
Ligde çıktığı 24 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Eyüpspor, 22 puanla 15. sırada bulunuyor. Bu maçlarda 19 kez gol sevinci yaşayan eflatun-sarılı takım, kalesinde ise 35 gol gördü.
Eyüpspor'da Umut Bozok ve Emre Akbaba, sarı kart sınırındaki isimler. Bu oyuncular, yarın kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Kocaeli'de oynanan maçı, Kocaelispor 1-0 kazanmıştı.
Kocaelispor 30 puanla 8. sırada
Kocaeli temsilcisi, ligde çıktığı 24 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonunda 30 puanla 8. sırada yer alıyor.
Ligin ikinci devresine iyi başlamayan Körfez ekibi, oynadığı maçlardan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.
Süper Lig'deki son 2 maçında Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'a mağlup olan Kocaelispor, ikas Eyüpspor karşısında puan almaya çalışacak.
Körfez temsilcisinde sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska, Bruno Petkovic, Aleksandar Jovanovic, Mahamadou Susoho Sissoho ve Can Keleş'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile deplasmanda oynanan maçta kırmızı kart gören Rigoberto Rivas da ikas Eyüpspor mücadelesinde formasından uzak kalacak.