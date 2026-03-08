Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı, Kuzey İrlanda'yı mağlup etti

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, Kuzey İrlanda'yı 1-0 mağlup etti.

Süha Gür  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
A Milli Kadın Futbol Takımı, Kuzey İrlanda'yı mağlup etti

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golü 24. dakikada Ece Türkoğlu kaydetti. Gruptaki diğer maçta İsviçre, deplasmanda Malta'yı 4-1 yendi.

Lurgan'daki karşılaşmayı TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yöneticisi Muhammet Akçay, Edinburgh Büyükelçisi Hakan Kıvanç ve beraberindeki Türk heyeti de tribünden takip etti.

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki üçüncü maçını 14 Nisan'da İsviçre deplasmanında oynayacak olan A Milli Kadın Futbol Takımı, rakibini 18 Nisan'da Sinop'ta konuk edecek.

A Milli Kadın Futbol Takımı, Kuzey İrlanda'yı mağlup etti

Lider Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı 1-0 yendi

Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde "Dalya" demeye hazırlanıyor

