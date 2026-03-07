Dolar
logo
Spor, Futbol

Başakşehir, ağırladığı Göztepe'yi mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir, ağırladığı Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Emre Doğan  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
Başakşehir, ağırladığı Göztepe'yi mağlup etti Fotoğraf: Adem Kutucu/AA

İstanbul

13. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Fayzullayev'in sol çaprazdan ortasında arka direkte topu göğsüyle kontrol eden Ömer Ali Şahiner, altıpasın önünden sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Lis'in sağından filelere gönderdi: 1-0.

19. dakikada Allan'ın sol çaprazdan ortasında ceza sahasındaki Juan'ın bekletmeden çıkardığı şutta kaleci Muhammed Şengezer topu üstten kornere çeldi.

39. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Heliton'un uzun pasında sağ kanatta topu Kazımcan Karataş'tan kurtarıp önüne alan Ogün Bayrak, ceza sahasına girdikten sonra pasını Antunes'e verdi. Bu oyuncunun uzak köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

45. dakikada Göztepe ikinci gole çok yaklaştı. Antunes'in ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Heliton'un altıpasın içinde tamamlamak istediği meşin yuvarlağı Muhammed yine uzaklaştırmayı başardı. Oluşan karambolde topu önünde bulan Juan'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak bu kez direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

51. dakikada Miroshi'nin pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Juan, pasını Jeferson'a verdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden çıkardığı şutta kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

60. dakikada Antunes'in soldan içeri çevirdiği topu kontrol eden Jeferson'un ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Muhammed gole izin vermedi.

69. dakikada RAMS Başakşehir ikinci golünü buldu. Yusuf Sarı'nın pasında topla buluşan Brnic, ceza sahası sol çaprazından yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Başakşehir, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

