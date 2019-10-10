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Spor, Futbol

Denizlispor'un teknik direktör tercihi yerliden yana olacak

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da profesyonel futbol şube sorumlusu Ali Fırat, öncelikle yerli bir teknik direktörle anlaşmayı istediklerini bildirdi.

Sebahatdin Zeyrek   | 10.10.2019
Denizlispor'un teknik direktör tercihi yerliden yana olacak

Denizli

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da profesyonel futbol şube sorumlusu Ali Fırat, öncelikle yerli bir teknik direktörle anlaşmayı istediklerini bildirdi.

Yeşil-siyahlılarda Yücel İldiz'den boşalan teknik direktörlük görevine gelecek isim konusunda çalışmalar devam ediyor.

Denizlispor Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok teknik adamla temasta olduklarını belirtti.

İlgilendikleri teknik direktörler arasında Tolunay Kafkas'ın da bulunduğunu kaydeden Fırat, "Herhangi bir anlaşma henüz söz konusu değil. Yabancı teknik direktör düşünmüyoruz. Bizim tercihimiz yerli teknik direktörden yana. Milli maç arasında, teknik direktörün takımla uyumunu sağlamak için hızlı davranmak istiyoruz. Birkaç gün içerisinde bu konuyu neticelendirmek istiyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Ali Fırat, Alman teknik adam Christoph Daum'un ise ilgilendikleri teknik direktörler arasında bulunmadığını ifade etti.

Bu arada Yücel İldiz'in yardımcısı antrenör Feyyaz Uçar'ın da takımdan ayrıldığı öğrenildi.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü yapacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına kulüp antrenörleri Levent Kartop ve Bilal Utku Alemdaroğlu yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.


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