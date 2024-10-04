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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor, konuk ettiği Antalyaspor'u yendi

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 yendi.

Fikret Delal  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
Çaykur Rizespor, konuk ettiği Antalyaspor'u yendi

Rize

İlk yarı 

29. dakikada Larrson’un ceza sahası içerisine havadan gönderdiği topa yükselen Veysel Sarı’nın kafa vuruşunda, direğe çarpıp oyun alanına geri dönen topu savunma uzaklaştırdı.

38. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Muhammet Taha Şahin'in ceza sahasına havadan gönderdiği ortada Jurecka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

44. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatan Hadziahmetovic'in kullandığı kornerde, ceza alanı içinde topla buluşan Alikulov, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 2-0

Çaykur Rizespor, maçın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.

İkinci yarı 

86. dakikada Samudio'nun ceza sahasının dışından kaleye şutunda, top kaleci Piric'de kaldı.

87. dakikada Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Mert Yılmaz'ın yerden şutunda, ceza sahası içerisinde Gaich'in dokunduğu top savunmadan sekti. Gaich, tekrar önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1

Çaykur Rizespor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

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