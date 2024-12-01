Çaykur Rizespor, Bellona Kayserispor'u 3-0 yendi

Rize
4. dakikada Varesanovic'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında Sowe'un kafa vuruşunda, topu kaleci Onurcan Piri uzaklaştırdı.
20. dakikada Morte'nin ceza sahasına yerden gönderdiği topla buluşan Bourabia'nın şutunda, meşin yuvarlak sağ kanattan dışarı çıktı.
32. dakikada Ghezzal'n sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Emrecan Bulut'un kafa vuruşunda, top kale direğinin solundan dışarı gitti.
41. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Emrecan Bulut'un sol kanattan kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-0
Maçın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
71. dakikada Çaykur Rizepor farkı 2'ye çıkardı. Muhammet Taha Şahin'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında Sowe'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
75. dakikada Bahoken rakibi Papanikolaou'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Teknik sorumlu Sinan Kaloğlu da bu kararın ardından yaptığı itirazlar üzerine kırmızı kart gördü.
81. dakikada Çaykur Rizespor farkı 3'e çıkardı. Muhammet Taha Şahin'in sağ taraftan ceza sahasına yerden gönderdiği pasında topla buluşan Sowe'un vuruşunda, top ağlarla buluştu: 3-0
Çaykur Rizespor karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.