Dolar
41.12
Euro
48.20
Altın
3,476.08
ETH/USDT
4,367.90
BTC/USDT
109,199.00
BIST 100
11,279.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçeli futbolcu Diego Carlos, İtalyan ekibi Como'ya kiralandı

Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'un İtalya'nın Como Kulübüne kiralandığını açıkladı.

Ceren Aydınonat  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
Fenerbahçeli futbolcu Diego Carlos, İtalyan ekibi Como'ya kiralandı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı oyuncumuz Diego Carlos'un kiralık transferi konusunda İtalya'nın Como Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Diego'ya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

32 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 5 maçta forma giydi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 30 yaşın üstündeki öğrenciler de indirimli ulaşımdan faydalanabilecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milletimizin bizden beklentisi devletin işleyişini daha da etkinleştiren bir anayasa
Emine Erdoğan, Çin'de liderlerin eşleri ile bir araya geldi
Orman yangınlarına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde yoğun diplomasi trafiği

Benzer haberler

Fenerbahçeli futbolcu Diego Carlos, İtalyan ekibi Como'ya kiralandı

Fenerbahçeli futbolcu Diego Carlos, İtalyan ekibi Como'ya kiralandı

Fenerbahçeli futbolcu Yusuf Akçiçek, Al Hilal'e transfer oldu

Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı

Fenerbahçe, İspanyol futbolcu Marco Asensio'yu kadrosuna kattı

Fenerbahçe, İspanyol futbolcu Marco Asensio'yu kadrosuna kattı
Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, Hull City'ye kiralandı

Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, Hull City'ye kiralandı
A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçının hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçının hazırlıklarına başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet