Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
logo
Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçının hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda Gürcistan ile yapacağı E Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Metin Arslancan  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçının hazırlıklarına başladı Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda milliler, kondisyon ve taktik çalıştı.

İlk 15 dakikası basına açık olan idmanda ay-yıldızlılar, koşuyla başladıkları çalışmayı daha sonra pas organizasyonlarıyla sürdürdü.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise A Milli Takım'ın, Gürcistan maçının taktiği üzerine çalıştığı öğrenildi.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu ile Merih Demiral seyahat planlamaları gereği, Yusuf Akçiçek ise özel izinli olduğu bugünkü antrenmanda yer almadı. Üç oyuncunun akşam saatlerinde kampa katılacağı belirtildi.

Millilerin idmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

