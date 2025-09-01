Dolar
Euro
Altın
ETH/USDT
BTC/USDT
BIST 100
Spor, Futbol

Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, Hull City'ye kiralandı

Beşiktaş'ın Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye sezon sonuna kadar kiralandı.

Metin Arslancan  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, Hull City'ye kiralandı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hull City ile anlaşmaya varılmıştır. Amir Hadziahmetovic'e yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bosna Hersekli futbolcu, Beşiktaş formasıyla bu sezon 2 maçta 46 dakika süre aldı.

