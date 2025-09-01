Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, Hull City'ye kiralandı

İstanbul
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hull City ile anlaşmaya varılmıştır. Amir Hadziahmetovic'e yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bosna Hersekli futbolcu, Beşiktaş formasıyla bu sezon 2 maçta 46 dakika süre aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.