Spor, Futbol

Fenerbahçe, İspanyol futbolcu Marco Asensio'yu kadrosuna kattı

Fenerbahçe, İspanyol orta saha oyuncusu Marco Asensio'yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Ceren Aydınonat  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
Fenerbahçe, İspanyol futbolcu Marco Asensio'yu kadrosuna kattı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun kalıcı transferi için Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Asensio, Fenerbahçe'ye transferi gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ise "Marco, ilk konuşmamızdan itibaren Fenerbahçe'de oynamaya can atıyordu. Teknik becerileri, oyun zekası ve şampiyonluk tecrübesiyle takımımıza çok şey katacak. Bu özel oyuncuyu kulübümüze kazandırdığımız için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Marco Asensio, sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibinden 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurduğu İspanyol futbolcu Marco Asensio, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki oyuncunun Medicana Ataşehir Hastanesinde kan tetkikleri ile başlayan sağlık kontrolleri ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti.

Kontroller, efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı.

