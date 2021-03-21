Euro
8.59
Dolar
7.22
BIST 100
1,528.99
Altın
1,745.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mesut Bakkal'la yollar ayrıldı

Muhammet Mutaf   | 21.03.2021
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mesut Bakkal'la yollar ayrıldı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Erzurum

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Mavi-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mesut Bakkal'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 20 bin 428 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 102 kişi hayatını kaybetti
Filistin'de Kovid-19'a yakalananların sayısı 250 bini aştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 542 bine yaklaştı
Sağlık Bakanı Koca: Bazı kayıplar zafer çok yakınken verilir, buna fırsat tanımayın
Almanya’da haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 100’ü aştı

Benzer haberler

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mesut Bakkal'la yollar ayrıldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mesut Bakkal'la yollar ayrıldı

İttifak Holding Konyaspor zor da olsa kazandı

Antalyaspor 3 puanı 3 golle aldı

Trabzonspor ligde 2 hafta sonra kazandı

Trabzonspor ligde 2 hafta sonra kazandı
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi kamp kadrosu açıklandı
Yeni Malatya ile Gaziantep berabere kaldı

Yeni Malatya ile Gaziantep berabere kaldı