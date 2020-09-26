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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın kadrosu belli oldu.

Ercan Doğan   | 26.09.2020
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu

İstanbul

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, yeni transfer Vincent Aboubakar teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadroya dahil edildi.

Sakatlığı bulunan Atiba'nın yanı sıra henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou ve lisansı çıkmayan Josef de Souza kadroda yer almadı.

Yalçın, Jeremain Lens ile Umut Nayir'i ise yarınki karşılaşma için kadroda tercih etmedi.

Yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktığı için Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Rio Ave maçlarında takımın başında bulunamayan teknik direktör Sergen Yalçın, yarınki karşılaşmada yedek kulübesinde yer alabilecek.

Yalçın, 21 kişilik maç kadrosuna şu oyuncuları dahil etti.

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Erdoğan Kaya, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd,
Ajdin Hasic, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Gökhan Töre, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.

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