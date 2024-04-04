Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Onur, Masuaku, Rebic, Başakşehir maçında forma giyemeyecek
Beşiktaş Kulübü, sakatlığı bulunan Arthur Masuaku, Onur Bulut ve Ante Rebic'in, Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir ile bugün oynanacak maçta forma giyemeyeceğini duyurdu.
İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların tedavisine başlandığı belirtilirken, oyuncuların durumuyla ilgili şu bilgilere yer verildi:
"Sağ dizinde meydana gelen sıvı artışı sonrası yapılan tetkiklerde eklem içinde serbest kıkırdak fragmanı tespit edilen Arthur Masuaku, takımımızın 2 Nisan'da gerçekleştirdiği antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası iç yan bağında gerilme saptanan Onur Bulut ile belinde ağrı hisseden Ante Rebic, futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig’de bugün RAMS Başakşehir'le oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacaktır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.