Spor, Futbol

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Ndidi, İstanbul'a geldi

Beşiktaş Futbol Takımı'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'nin Nijeryalı defansif orta saha oyuncusu Wilfred Onyinye Ndidi, İstanbul'a geldi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Ndidi, İstanbul'a geldi Fotoğraf:İslam Yakut/AA

İstanbul

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen Ndidi'yi, burada siyah-beyazlı yetkililer ve bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen Nijeryalı oyuncu, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

