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Spor, Futbol

Beşiktaş, Ndidi için görüşmelere başlandığını duyurdu

Beşiktaş Kulübü, İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'den Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Emrah Oktay  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
Beşiktaş, Ndidi için görüşmelere başlandığını duyurdu

Istanbul

Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Leicester City Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Nijeryalı defansif orta saha oyuncusu, geçen sezon Premier Lig'den düşen Leicester City'de 30 resmi maça çıktı.

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Kariyerine ülkesinde başlayan ve 2015'te Belçika temsilcisi Genk ile Avrupa'ya adım atan Ndidi, Ocak 2017'de 17 milyon 600 bin avro bedelle Leicester City'ye transfer oldu. Premier Lig'de toplam 220 maça çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu, 7 kez gol sevinci yaşadı. Wilfred Onyinye Ndidi, Nijerya Milli Takımı'nda da 65 maçta forma giydi.

Ndidi'nin yarın sabah erken saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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