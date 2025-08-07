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Spor, Futbol

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları sona erdi.

Mutlu Demirtaştan  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları tamamlandı

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 6 maç yapıldı.

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Fenerbahçe, deplasmanda Feyenoord'a 2-1 yenildi.

Sarı-lacivertlilerin Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turundaki rakibinin belirleneceği eşleşmede ise Benfica, Nice deplasmanında 2-0 galip geldi.

Karşılaşmaların rövanşları, 12 Ağustos'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-0

Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika): 0-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan): 0-0

Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-3

Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz): 0-2

Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe: 2-1

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