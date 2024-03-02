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Spor, Futbol

Başakşehir, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

Hilmi Sever  | 02.03.2024 - Güncelleme : 02.03.2024
Başakşehir, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek

İstanbul

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacak maç saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Turuncu-lacivertli takım, ligde geride kalan 27 müsabakada 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Başakşehir, topladığı 36 puanla aynı puana sahip Çaykur Rizespor'un averajla önünde haftaya 7. sırada girdi.

Samsun temsilcisi ise 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlılar 33 puanla 11. sırada yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında yapılan maç 0-0 sona erdi.

Figueiredo cezalı

İstanbul temsilcisinde kart cezalısı Joao Figueiredo bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

Ceza sınırında olan Deniz Türüç, Mehdi Abeid, Leo Dubois, Oliver Kemen, Krzysztof Piatek ve Emirhan İlkhan da yarın oynanacak maçta kart görmeleri durumunda 29. haftadaki Bitexen Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.


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