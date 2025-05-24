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Spor, Futbol

Başakşehir, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek.

Ceren Aydınonat, İlyas Gün  | 24.05.2025 - Güncelleme : 24.05.2025
Başakşehir, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak

İstanbul/Adana

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetecek.

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Süper Lig'de oynadığı 34 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan turuncu-lacivertliler, 54 puanla 5. sırada bulunuyor. Geçen hafta Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Çağdaş Atan yönetimindeki takım, Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi.

Bu sezon 12 puan cezası alan ve küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 28 yenilgi sonucunda -2 puanla 19. ve son sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan müsabakayı Başakşehir, 1-0 kazanmıştı.

Ligde 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden ancak 12 puan silme cezası nedeniyle eksi 2 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor'un, sezonun bitimine 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti.

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