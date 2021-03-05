Euro
8.97
Dolar
7.52
BIST 100
1,536.12
Altın
1,695.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sakarya'da yapımı tamamlanan 16 eğitim tesisinin toplu açılış töreninde konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Antalyaspor'da 12 maçlık yenilmezlik rekoru ve 1000. gol sevinci

Kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe'ye de kaybetmeyerek Süper Lig'de kulüp tarihinin en uzun kaybetmeme serisini yakaladı. Akdeniz ekibinin 1000. golüne imza atan Fredy, tarihe geçti.

Oktay Özden   | 05.03.2021
Antalyaspor'da 12 maçlık yenilmezlik rekoru ve 1000. gol sevinci

Antalya

Fraport TAV Antalyaspor'da, Süper Lig'de 1000. gole ulaşmanın ve 12 maçlık yenilmezlik serisiyle yeni kulüp rekorunu gerçekleştirmenin mutluluğu yaşanıyor.

Ligin 28. haftasında dün Fenerbahçe'ye konuk olan kırmızı-beyazlıları mücadelede öne geçiren golü, 12. dakikada Fredy kaydetti.

Angolalı orta saha oyuncusu, bu golle Akdeniz ekibinin Süper Lig'deki 1000. golüne imza atarak tarihe geçti.

Geçen sezonu lig ve kupada 4 golle tamamlayan 30 yaşındaki futbolcu, kırmızı beyazlı formayla bu sezon da 4'üncü golüne ulaştı.

Ligde 12 maçtır yenilmiyor

Kırmızı-beyazlı takım, ligdeki yenilmezliğini 12 maça çıkararak, kulüp tarihinde Süper Lig'deki en uzun kaybetmeme serisine ulaştı.

Son yenilgisini 29 Aralık 2020'de sahasında Hatayspor'a 6-0 kaybederek yaşayan Antalyaspor, bu maçtan sonra ligde Fatih Karagümrük, Göztepe ve Gençlerbirliği'ne karşı 3 galibiyet, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor, Gaziantep, Yeni Malatyaspor'a karşı ise 9 beraberlik yaşadı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, ligde son altı maçından beraberlikle ayrıldı ve galibiyet hasretini 29. haftaya taşıdı.

Bu yıl Türkiye Kupası'ndaki iki kupa maçını gol yemeden kazanarak yarı finale çıkma başarısını gösteren Akdeniz ekibi, son 14 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi.

Süper Lig'de "2021'de mağlubiyet yaşamayan tek takım" unvanını koruyan Fraport TAV Antalyaspor, 29. haftada 8 Mart Pazartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail’in aşı konusunda görmezden geldiği Batı Şeria’da tehlike çanları çalıyor
'Düğünümü ertelemek zorunda kaldım'
'20 gün destek almadan yürüyemedim'
Japonya'da Kovid-19'un 'daha bulaşıcı' türlerine ait 234 vaka saptandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Antalyaspor'da 12 maçlık yenilmezlik rekoru ve 1000. gol sevinci

Antalyaspor'da 12 maçlık yenilmezlik rekoru ve 1000. gol sevinci

Vanlı milli atlet Nevin İnce, başarılarıyla ön yargıları kırdı

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 'tek fark' ile gülüyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Gaziantep'i ağırlayacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Gaziantep'i ağırlayacak
Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı
Fenerbahçe evinde yara aldı

Fenerbahçe evinde yara aldı