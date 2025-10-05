Dolar
İstanbul'da, Ayasofya'dan Eminönü Meydanı'na Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirilecek
Ekonomi

Sofralık zeytin ihracatında rekor kırıldı

Türkiye'nin, 2024-2025 sezonunda sofralık zeytin ihracatında 255 milyon 310 bin dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek gelirini elde ettiği bildirildi.

Metin Aydemir  | 05.10.2025 - Güncelleme : 05.10.2025
Sofralık zeytin ihracatında rekor kırıldı

İzmir

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, sofralık zeytin ihracatı 2023-2024 sezonuna göre yüzde 22'lik artışla 209 milyon dolardan 255 milyon 310 bin dolara çıktı.

Sofralık zeytin ihracatında miktar bazında ise 100 bin 884 tonluk satışla 2021-2022 sezonundaki 109 bin tonluk rekorun ardından en yüksek ikinci seviyeye ulaşıldı.

Türkiye, sofralık zeytin üretiminde tarihinde ilk kez dünya birincisi olurken 117 ülkeye siyah ve yeşil zeytin gönderildi.

İhracatta öne çıkan ülkeler siyah zeytinde Almanya, Irak ve Romanya, yeşil zeytinde Irak, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri oldu.

Rekoltede geçen sezona yakın bir tablo bekleniyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, 2024-2025 sezonuna 250 milyon dolarlık hedefle başladıklarını belirterek, "Siyah zeytin ihracatımız yüzde 19 artışla 162 milyon dolardan 194 milyon dolara çıktı. Yeşil zeytin ihracatımız ise yüzde 29 yükselerek 47,5 milyon dolardan 61,4 milyon dolara ulaştı. Böylece hedefimizi aşmanın gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytincilik sektörünün yoğun bir hasat sürecinde olduğunu aktaran Uygun, 2025-2026 sezonu için sofralık zeytin rekoltesinde geçen sezona yakın bir tablo beklediklerini kaydetti.

Uygun, son günlerdeki yağışların zeytin rekoltesini ve kalitesini artıracağına inandıklarını dile getirerek, "Dünya fiyatlarında toparlanma öngörülerini de dikkate aldığımızda 2025-2026 sezonunda sofralık zeytin ihracatında 300 milyon dolara ulaşmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

