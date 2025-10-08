Dolar
Spor, Futbol

Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Oktay Özden, Süleyman Elcin  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı

Antalya

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde başkanımız Rıza Perçin, yöneticilerimiz ve personellerinizle vedalaşan Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Emre Belözoğlu, Akdeniz temsilcisinin başında geçen sezon ve bu sezon 26'sı Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 28 maçta görev yaptı. Antalyaspor, bu müsabakalarda 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

Bu sezon oynadığı karşılaşmalardan 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, ligin 8. haftasında Çaykur Rizespor'a iç sahada 5-2 yenilmişti.

