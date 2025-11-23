Kasımpaşa, deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti

Antalya
27. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cafu'nun ara pasında topla buluşan Gueye'nin şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran iki hamlede topu kontrol etti.
32. dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Ben Ouanes'in ceza sahasına ortaladığı topa iyi yükselen Gueye'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.
45+2. dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın kullandığı uzun taç atışında savunma arkasına sarkan ve Szalai'den sıyrılan Hwang'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
48. dakikada Kasımpaşa eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen atakta Winck'in ön direğe çevirdiği topu, Gueye ağlara gönderdi: 1-1
52. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Kasımpaşa'nın sağ kanattan Cafu ile kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisine gönderilen topa iyi yükselen Gueye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2
62. dakikada Hagi'nin soldan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Lima'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
90+1. dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Diabete'nin yerden pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fall'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
Mücadeleyi konuk takım Kasımpaşa 2-1 kazandı.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze: "Bu galibiyetle çok önemli bir moral aldık"
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenen Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze, çok önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.
Şota Arveladze, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Uzun bir süreden sonra galibiyete ulaştıklarını aktaran Gürcü teknik adam, "Üçüncü deplasmanımızı kazandık. Geride düştüğümüz maçta oyunu çevirmeye çalıştık ve bunu yaptık." dedi.
Şota Arveladze, karşılaşmada güzel goller attıklarını belirterek, "Çalıştığımız golleri attık. Bu galibiyetle çok önemli bir moral aldık. Kalan maçlarda da aynısı yapmak istiyoruz ve en fazla puanı toplamak istiyoruz. İyi çalışarak bunu başaracağız." diye konuştu.
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira: "İkinci yarının ilk 8 dakikasında maçı kaybettik"
Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için zor bir gün olduğunu dile getirdi.
Maçın ilk yarısında harika oynadıklarını anlatan Pereira, "Topa sahip olan, pas yapan, şut atan ve daha çok pozisyona giren bizdik. Daha sonra 2 yarıya başladık ve ikinci yarının ilk 8 dakikasında maçı kaybettik." dedi.
Pereira, ilk yarıda girdikleri pozisyonlarda golleri bulmaları halinde maçı istedikleri gibi bitirebileceklerini belirterek, şunları söyledi:
"Siz yapamadığınızda rakibiniz pozisyona girip, size bu şekilde zarar verebilir. Bizim için başka bir ders oldu. Maça sadece ilk yarıda değil, 90 dakika boyunca odaklanmamız gerektiğini öğrendik. Böyle bir mağlubiyetten en azından bir ders çıkarmamız gerekiyor."
Maçta yedikleri ilk golü kabul edemediğini anlatan Pereira, antrenmanlarda bunu çalıştıklarını ve analizi yaptıklarını, bunun kendisini daha çok üzdüğünü kaydederek, "Takımıma 'bunları yapıyorlar' dediğimiz bir gol yedik. Bunu kabul edemem. Bu beni çok üzdü. Rakibimizin ikinci golü ise çok iyiydi. Buna fazla bir şey diyememe ama ilk gol kabul edilebilir değildi." ifadelerini kullandı.
Daha iyisini ve daha fazlasını hak ettiklerini anlatan Pereira, odaklarını ve maçı kaybettiklerini vurgulayarak, "Daha iyi oynadık ama sonuç olarak 3 puanı ve maçı kaybettik. Ama bu bizim için bir ders olacak. Daha fazla odaklanmamız gerekecek. Odağımızı kaybetmememiz gerekiyor ve bunu da öğreneceğiz." şeklinde konuştu.