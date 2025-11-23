Dolar
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki maçta Fenerbahçe, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 5-2 yendi. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi. -VTR-
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe konuk olduğu Çaykur Rizespor'u beş golle yendi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki maçta Fenerbahçe, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 5-2 yendi.

Fikret Delal  | 23.11.2025 - Güncelleme : 23.11.2025
Fenerbahçe konuk olduğu Çaykur Rizespor'u beş golle yendi Fotoğraf: Hasan Taşcan/AA

Rize

İlk yarı 

6. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Rak-Sayi'nin sağ çaprazdan ceza sahasının içerisine yerden gönderdiği topla buluşan Sowe'un vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu.

15. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayının hemen önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Laçi, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ederson'un sağından ağlara gönderdi: 2-0

25. dakikada Laçi'nin geri pasında topu kapan Jhon Duran'ın ceza sahasının sağ çaprazında şutunda, top kaleci Fofana'nın ayağına çarparak kornere çıktı.

34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan kullandığı kornerde savunmadan dönen topa, Fred gelişine sert vurdu. Fofana topa sahip olarak gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Çaykur Rizespor 2-0 önde bitirdi.

İkinci yarı 

55. dakikada Fenerbahçe fakı 1'e indirdi. Fred'in ceza sahasının dışında şutunda kaleci Fofana'nın kontrol etmeye çalıştığı top Asensio'nun önüne düştü. Sarı-lacivertli futbolcu, topu filelerle buluşturdu: 2-1

58. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Nene'nin soldan ortasında ceza sahasında Talisca kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-2

59. dakikada Sowe'un ceza sahasına çektiği şutta top yan direkten oyun alanına geri döndü.

63. dakikada Laçi, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrasında iki sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

65. dakikada Fenerbahçe 3-2 öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında ceza sahasında Jhon Duran, topu Asensio'ya indirdi. Asensio, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-3

78. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Nene'nin ceza sahasının solunda yerden gönderdiği pasta topla buluşan En-Nesyri, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-4

88. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Asensio'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Brown, ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta topu ağlara gönderdi: 2-5

Fenerbahçe, karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
