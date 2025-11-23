Gaziantep FK, ligde 3 maç sonra galip geldi

Gaziantep
Sezonun 9. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 3-2 yenen Gaziantep ekibi, 10. haftada Fenerbahçe'ye 4-0 yenildi. Gaziantep FK, 11. haftada Corendon Alanyaspor ile deplasmanda golsüz, 12. haftada ise sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.
Zecorner Kayserispor'u dün deplasmanda 3-0 yenen Güneydoğu temsilcisi, 3 maçın ardından galibiyet almayı başardı.
Ligde topladığı 22 puan ve maç fazlasıyla 6. sırada bulunan kırmızı-siyahlı ekip, rakip fileleri 20 kez havalandırırken kalesinde 20 gole engel olamadı.
Zecorner Kayserispor karşısında sarı kart gören Arda Kızıldağ, ligin 14. haftasındaki İkas Eyüpspor müsabakasında cezalı duruma düştü.
