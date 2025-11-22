Eyüpspor ile Fatih Karagümrük berabere kaldı

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan ikas Eyüpspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mücadelesinin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
14. dakikada Balkovec'in sağdan kullandığı kornere arka direkte iyi yükselen Berkay Özcan'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
32. dakikada Thiam'ın ceza sahası sağ çaprazından ters kanada yaptığı ortaya gelişine vuran Kerem Demirbay'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
48. dakikada Fatih Karagümrük yarı sahasında Atakan Çankaya'dan topu kapan Emre Akbaba'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Grbic, gole izin vermedi.
52. dakikada sağ kanattan Serdar Gürler'in ceza sahası içine çevirdiği topa penaltı noktası civarında gelişine vuran Thiam'ın şutunda kaleci Grbic, parmaklarının ucuyla yaptığı kurtarışla meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.
54. dakikada Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı kornerde ceza sahası içindeki Thiam'ın kafa vuruşunda kaleci Grbic, bir kez daha topu köşeden çıkardı.
60. dakikada Fatih Karagümrük kontratağında Fofana, rakip kaleye taşıdığı topu ceza sahası sağ çaprazındaki Doh'a verdi. Oyuncunun yerden sert şutunda kaleci Marcos Felipe, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
66. dakikada Eyüpspor golü buldu. Sol kanadın son çizgisinde Mujakic'in kale önüne ortasında, Emre Akbaba uçarak yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
88. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Thiam, ceza sahası içinde açısını kaybettiği sırada pasını sağındaki Yalçın Kayan'a çıkardı. Bu oyuncunun sol ayakla gelişine yaptığı vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.
90. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği yakaladı. Sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Tiago Çukur'un kaleye gönderdiği top arka direğe açıldı. Direk dibindeki Kranevitter, meşin yuvarlağı boş pozisyonda filelere gönderdi: 1-1.
Karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Orhan Ak: "Son dakikada gelen gol canımızı acıttı"
ikas Eyüpspor teknik direktör Orhan Ak, iyi oyuna rağmen 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.
Orhan Ak, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini dile getiren Ak, şunları kaydetti:
"İki puan bıraktık. Çok üzgünüz. Domine ettiğimiz bir maçı kazanamadık. Antalyaspor maçında da aynı şeyleri yaşadık. Son dakikada gelen gol canımızı acıttı. Oyuncularımı istek ve arzularından dolayı tebrik ediyorum. Çok üstün oynadığımız bir maçı kazanamadık. Pozisyonları gole çeviremedik, topumuz direkten döndü. Gol atamazsanız bile 90 artıda o golü yememeniz lazım. Çok üzgünüz. Yolumuz uzun, devam edeceğiz. Oyuncularımı kutluyorum. Taraftarlarımızdan da özür diliyoruz. İnşallah Eyüpspor hak ettiği yerde olacak. Önümüzdeki maçlara bakacağız."
Atılay Canel: "Tipik bir beraberlik maçıydı"
Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, son haftalardaki çıkışlarını sezon sonuna kadar sürdürmek istediklerini söyledi.
Atılay Canel, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Çıkışta olduklarını belirten Canel, "Tipik bir beraberlik maçıydı. Git gellerle dolu bir maçtı. İkinci yarıda Eyüpspor'un kaçırdığı bir pozisyon vardı. İkinci yarıda istekli oynadık. Kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Galip de gelebilirdik. Bu çıkışı sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
