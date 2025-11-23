Dolar
42.44
Euro
48.94
Altın
4,066.01
ETH/USDT
2,812.10
BTC/USDT
86,229.00
BIST 100
10,922.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

KVKK'den "kasım ve cuma" indirim kampanyaları için "sahte web sitelerine dikkat" uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, farklı isimlerle düzenlenen alışveriş kampanyalarından faydalanmak isteyenlerin, dolandırıcılık mağduru olmamaları için sahte web sitelerine dikkat etmeleri ve kişisel verilerini korumaları tavsiyesinde bulundu.

İsmet Karakaş  | 23.11.2025 - Güncelleme : 23.11.2025
KVKK'den "kasım ve cuma" indirim kampanyaları için "sahte web sitelerine dikkat" uyarısı

Ankara

Her yıl kasım ayında farklı isimlerle düzenlenen indirim kampanyaları sırasında internet alışverişinin yoğunlaşmasıyla dolandırıcılık vakalarında da artış yaşanıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

AA muhabirinin, KVKK'den derlediği bilgilere göre, alınabilecek birtakım tedbirlerle, olası dolandırıcılık vakaları kolaylıkla önlenebilir.

Bu kapsamda KVKK'nın çevrim içi alışverişlerde dolandırıcılık mağduru olmamaları için vatandaşlara tavsiyeleri şöyle:

- Alışveriş yapacağınız sitenin iletişim bilgilerinin doğruluğundan emin olunmalı. 3D güvenli ödeme yöntemi ile SSL sertifikasının bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli.

- Kredi kartı bilgilerinizin çalınma riskini en aza indirmek için alışverişlerde sanal kart kullanımı tercih edilmeli.

- Alışveriş sırasında yalnızca gerekli olan bilgiler paylaşılmalı, gereğinden fazla bilgi taleplerine karşı sorgulayıcı olunmalı.

- Alışveriş yapılan farklı platformlarda aynı şifreleri kullanmamaya özen göstermeli, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında parola ve şifreler değiştirilmeli.

- e-posta, SMS veya sosyal medya reklamları aracılığıyla gönderilen bağlantılara karşı dikkatli olunmalı, güvenliğinden emin olunmayan bağlantılar açılmamalı.

- Aceleyle yapılan çevrim içi işlemlerde sahte web sitelerini, zararlı bağlantıları ve dolandırıcılık amaçlı içerikleri tespit etmek zorlaşabileceğinden, işlemler acele etmeden gerçekleştirilmeli.

- Sahte web siteleri nasıl anlaşılır?

KVKK, bir web sitesinin sahte olup olmadığını anlamanın ilk adımının, alışveriş adına tıklamadan veya herhangi bir bilgi girmeden önce web sitesinin URL'sini kontrol etmek olduğuna dikkati çekiyor.

Alışveriş yapılan sitelerdeki yazım ve tasarım hatalarının da sahte sitelerle diğerlerini ayırmada yardımcı olacağını belirten KVKK, ayrıca, acele karar vermeyi isteyen pop-up ve mesajlara dikkat edilmesi uyarısında bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla ve Antalya'da kuvvetli sağanak uyarısı
Türkiye, COP31 ile küresel iklim diplomasisinin merkezi olmaya hazırlanıyor
KVKK'den "kasım ve cuma" indirim kampanyaları için "sahte web sitelerine dikkat" uyarısı
İstanbul'da aracıyla bir başka sürücünün önünü kesmeye çalışan kişi yakalandı
Başkentte apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı

Benzer haberler

KVKK'den "kasım ve cuma" indirim kampanyaları için "sahte web sitelerine dikkat" uyarısı

KVKK'den "kasım ve cuma" indirim kampanyaları için "sahte web sitelerine dikkat" uyarısı

ABD, "Güneydoğu Asya kaynaklı kripto para dolandırıcılığıyla" mücadele için harekete geçti

Siber suçlarla mücadele kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 53'ü tutuklandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet