Antalyaspor, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Antalya
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Ligde geride kalan hafta deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenen Akdeniz temsilcisi, 41 puanla 8. sırada bulunuyor.
Antalyaspor'da, MKE Ankaragücü maçı öncesi sakatlığı süren Bünyamin Balcı dışında eksik bulunmuyor.
Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadeleyi Bitexen Antalyaspor 4-0 kazanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.