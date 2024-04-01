Dolar
32.44
Euro
35.01
Altın
2,258.18
ETH/USDT
3,543.30
BTC/USDT
69,527.00
BIST 100
9,001.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Antalyaspor, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Oktay Özden  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Antalyaspor, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Antalya

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Ligde geride kalan hafta deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenen Akdeniz temsilcisi, 41 puanla 8. sırada bulunuyor.

Antalyaspor'da, MKE Ankaragücü maçı öncesi sakatlığı süren Bünyamin Balcı dışında eksik bulunmuyor.

Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadeleyi Bitexen Antalyaspor 4-0 kazanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Yargıtay Başkanı, seçimin 11. turunda da belirlenemedi
Yerel seçimlerde 4 milletvekili belediye başkanlığı yarışını kazandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 69 işçi alacak
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Otizmli minik depremzede Mert, piyanoda kendini geliştiriyor

Otizmli minik depremzede Mert, piyanoda kendini geliştiriyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, futbol takımıyla buluştu

Premier Lig'deki kıyasıya şampiyonluk yarışında zirvenin yeni sahibi Liverpool oldu

Efsane kaleci Muslera, Galatasaray'da 500. resmi maçına çıkacak

Efsane kaleci Muslera, Galatasaray'da 500. resmi maçına çıkacak
Antalyaspor, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Antalyaspor, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet