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Spor, Futbol

Amatör Futbol Ligleri Uygulama Esasları yayınlandı

TFF, 2020-2021 Sezonu Amatör Futbol Ligleri Uygulama Esasları'nı yayınlandı.

Emre Doğan   | 15.01.2021
Amatör Futbol Ligleri Uygulama Esasları yayınlandı

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2020-2021 Sezonu Amatör Futbol Ligleri Uygulama Esasları'nı yayınlandı.

TFF'den yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonunda amatör futbol müsabaka, tescil ve disiplin uygulamaları, amatör lisans işlem bedelleri, amatör liglerde yaş ile kategorilerin yer aldığı uygulama esaslarının yönetim kurulu toplantısında kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, amatör futbolcuların filiz lisans ile vize işlemlerinin 15 Şubat'ta başlayacağı ve 30 Haziran'a kadar devam edeceği aktarıldı.

Amatör futbolcuların transfer işlemlerinin ise 15 Şubat'ta başlayacağı, bitiş tarihinin ise daha sonra ilan edileceği kaydedildi.

Öte yandan TFF'nin internet sitesinde yer alan "2020-2021 Sezonu Amatör Futbol Ligleri'nde Uygulanacak Esaslar" kitapçığının basıldıktan sonra tüm amatör kulüplere dağıtılacağı ifade edildi.

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