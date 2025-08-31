Dolar
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut basın toplantısı düzenledi.
Arda Güler'in gol attığı maçta Real Madrid, Mallorca'yı 2-1 yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) 2025-2026 sezonunun 3. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca'yı 2-1 mağlup etti.

Fatih Erel  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
Arda Güler'in gol attığı maçta Real Madrid, Mallorca'yı 2-1 yendi Fotoğraf: Jose Hernandez/AA

İstanbul

Santiago Bernabeu Stadı'na oynanan maçta Mallorca, 18. dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

Real Madrid, 37. dakikada milli futbolcu Arda Güler'in kafa golüyle eşitliği yakalarken 38. dakikada Vinicius Junior'ın golüyle 2-1 öne geçti.

Arda Güler'in 55. dakikadaki golü ise elle oynama kararı sonrasında iptal edildi. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 72. dakikada oyundan çıktı.

Maçı 2-1 kazanan Real Madrid, sezona 3'te 3'le başladı.

