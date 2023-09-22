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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı'nın 47. teknik direktörü Vincenzo Montella

A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz'un yerine göreve getirilen Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların tarihindeki 47. teknik direktörü olacak.

Hilmi Sever  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
A Milli Futbol Takımı'nın 47. teknik direktörü Vincenzo Montella

İstanbul

Stefan Kuntz ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ı 3 yıllığına İtalyan teknik adam Montella'ya emanet etti.

Kariyerinin büyük bölümünü İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) geçiren Montella; Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria ve Milan ile İspanya'da Sevilla'yı çalıştırdı.

Son olarak Adana Demirspor'da iki sezon görev yapan Montella, kariyerinde ilk kez bir milli takımı çalıştıracak.

21. yabancı teknik adam

Türkiye, 100 yıllık tarihinde oynadığı 618 maçta 26'sı Türk, 20'si yabancı toplam 46 teknik adam yönetiminde sahaya çıktı.

Montella, milli takımın başındaki 21. yabancı teknik direktör unvanıyla görev yapacak.

A Milli Takım'da Türk çalıştırıcıların yanı sıra 4 Macar, 3'er İngiliz, İtalyan ve Yugoslav, 2'şer Rumen ve Alman, birer de İskoç, İrlandalı ve Hollandalı teknik adam görev aldı.

Milli takımdaki dördüncü İtalyan

Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nda görev yapan dördüncü İtalyan teknik adam olacak.

Montella, vatandaşları Sandro Puppo, Giovanni Varglien ve Leandro Remondini'nin ardından ay-yıldızlı ekipte görev alacak dördüncü İtalyan çalıştırıcı olarak kayıtlara geçti.

Ay-yıldızlı ekipte 4 farklı dönemde görev yapan Sandro Pupo, Türkiye'yi çalıştıran ilk İtalyan teknik direktör oldu. Pupo, 1952-1954, 1960-1962, 1964-1965 ve 1965-1966 yıllarında milli takım ile toplam 30 maça çıktı, ay-yıldızlı ekip bu maçlarda 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 yenilgi aldı. Bu maçlarda 34 gol atarken milliler, kalesinde 58 gol gördü.

Milli takımda 1955-1956 yıllarında görev yapan Giovanni Varglien ise yalnızca 5 maçta görev aldı. Varglien yönetimindeki bu maçlarda 2 galibiyet, 3 yenilgi alan ay-yıldızlılar, 8 gol atıp, kalesinde 9 gole engel olamadı.

Türk Milli Takımı'nı çalıştıran üçüncü İtalyan teknik direktör olan Leandro Remondini 1958-1959 yılları arasında görev yapıp, 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu maçlarda 6 gol atan milliler, 5 gol yedi.

Montella, 57 yıl sonra milli takımı çalıştıran ilk İtalyan teknik direktör olacak. A Milli Takım'ı son çalıştıran İtalyan teknik adam, 1966'da görev yapan Sandro Puppo olmuştu.

Rekorlar Fatih Terim'de

A Milli Futbol Takımı, 100 yıllık tarihinde en çok maça Fatih Terim döneminde çıktı.

Ay-yıldızlı ekibin başında 1990, 1993-1996, 2005-2009 ve 2013-2017 dönemlerinde görev yapan Fatih Terim yönetiminde toplam 135 müsabaka oynandı.

Türkiye ayrıca, tarihindeki en çok galibiyeti de Fatih Terim'in teknik adamlığı döneminde aldı. Terim yönetiminde milli takım 135 maça çıkarken, bunlardan biri hükmen olmak üzere 70'ini kazandı.

Bir maçlık teknik adamlar

Milli takım tarihinde sadece bir maç görev yapan teknik adamlar da bulunuyor.

Ali Sami Yen (1923), Rumen Petrescu (1971), Gündüz Kılıç (1954), Şeref Görkey (1962), Şükrü Gülesin (1969) ve Ünal Karaman (2004) sadece birer milli müsabakada ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıktı.

"Muhteşem 3'lü"

A Milli Futbol Takımı'nda görev yapan 3 Türk teknik adam büyük başarılara imza attı.

Türkiye, Fatih Terim döneminde tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine (EURO 1996) katılırken, EURO 2008'de de yarı final oynama başarısı gösterdi.

Milliler, Mustafa Denizli döneminde de EURO 2000'de çeyrek final oynadı.

Bayrağı Denizli'den devralan Şenol Güneş ise milli takımı 48 yıl sonra FIFA Dünya Kupası finallerine taşırken, elde edilen dünya üçüncülüğü ve FIFA Konfederasyonlar Kupası'ndaki üçüncülük, Türk futbol tarihine altın harflerle geçti.

Güneş, milli takımda 2,5 yıl süren ikinci dönemine ise iyi başlamasına rağmen EURO 2020'de ve sonrasında 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde istenilen sonuçların alınamaması üzerine görevinden ayrıldı. Güneş yönetiminde EURO 2020'de tüm maçlarını kaybederek futbolseverlere büyük hayal kırıklığı yaşatan milliler, ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı maçlarda da bekleneni veremedi.

A Milli Takım teknik direktörleri

A Milli Futbol Takımı'nda görev yapan teknik adamlar şöyle:

Teknik direktörDönemOGBMAY
Ali Sami Yen1923101022
Billy Hunter (İskoç)1924-1926125072129
Bela Toth (Macar)1927-193282151424
Fred Pagnam (İngiliz)1932200237
James Elliot Donnelly (İrlanda)1936-19373012410
Ignace Molnar (Macar)1948/1960320174
Ulvi Yenal1948210153
Peter Molloy (İngiliz)1948-1949/195063031614
Cihat Arman1949/1956/1964/1970-1971123451923
Jimmy McCormick (İngiliz)1950-1951210145
Rebii Erkal1951320133
Sadri Usuoğlu1952201115
Sandro Puppo (İtalyan)1952-1954/1960-1962/1964-1965/1965-19663095163458
Gündüz Kılıç1954100115
Zarko Mihajlovic (Yugoslav)1955202011
Giovanni Varglien (İtalyan)1955-1956520389
Laszlo Szekelly (Macar)1957421164
Leandro Remondini (İtalyan)1958-1959632165
Şeref Görkey1962110030
Ljubisa Spajic (Yugoslav)1962412137
Bülent Eken1963402204
Doğan Andaç1965/1976312042
Adnan Süvari1966-1969164481431
Şükrü Gülesin1969110021
Abdullah Gegic (Yugoslav)196963031311
Nicolae Petrescu (Rumen)1971110010
Coşkun Özarı1972-1976/1982-1984/1985-1986541416245693
Metin Türel1977-19781321101122
Sabri Kiraz1978-1980125161315
Özkan Sümer1980-1981200203
Fethi Demircan19814004012
Candan Tarhan19845113313
Yılmaz Gökdel1984-1985311113
Kalman Mezsöly (Macar)1985201102
Mustafa Denizli1987/1996-2000371210155154
Tınaz Tırpan1988-1989115151612
Sepp Piontek (Alman)1990-19932748152250
Fatih Terim1990/1993-1996/2005-2009/2013-2017135703332205139
Şenol Güneş2000-2004/2019-20218238232112790
Ünal Karaman2004101022
Ersun Yanal2004-2005158432914
Oğuz Çetin2010430173
Guus Hiddink (Hollandalı)2010-2011167451815
Abdullah Avcı2011-2013186482626
Mircea Lucescu (Rumen)2017-2019174671725
Stefan Kuntz (Alman)2021-20232012354626
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