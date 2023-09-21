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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın getirildiğini açıkladı.

Bozhan Memiş  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella oldu

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, İtalyan çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Vincenzo Montella'nın imza töreni 27 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir. A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü Sayın Vincenzo Montella'ya görevinde başarılar dileriz."

Kariyerinde Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla ve Adana Demirspor'da teknik direktör olarak görev yapan Montella, ilk kez bir milli takımın başında görev yapacak.

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