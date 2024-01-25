Dolar
30.28
Euro
32.98
Altın
2,016.81
ETH/USDT
2,209.50
BTC/USDT
39,832.00
BIST 100
8,130.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, RAMS Başakşehir'i ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'i ziyaret etti.

Ercan Çakar  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, RAMS Başakşehir'i ziyaret etti

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Futbol Kompleksi'nde gerçekleştirilen ziyarette Montella, RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve İdari Direktör Murat Yaman ile bir araya geldi.

Atan ve Yaman ile kulübün yanı sıra Türk futbolu hakkında bilgi alışverişi yapan Montella, daha sonra tesisleri gezerek oyuncularla selamlaştı.

İtalyan teknik adam, RAMS Başakşehir'in yeni inşa edilen akademi binasını ve akademi tarafından kullanılan antrenman sahalarını inceledi. Akademide forma giyen genç futbolcuların ilgisiyle karşılaşan Montella, ziyaretin anısına kendileriyle toplu fotoğraf çektirdi.

Ziyarette Murat Yaman, Vincenzo Montella'ya üzerinde adının yazılı olduğu 34 ve 9 numaralı Başakşehir formalarını hediye etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile telefonda görüştü
Türkiye'den KKTC polisine araç, ekipman ve malzeme desteği
Araştırma: 2023'te Amazonlar'da yaşanan kuraklığın öncül nedeni küresel ısınma
Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, RAMS Başakşehir'i ziyaret etti

MKE Ankaragücü, son haftalardaki performanstan memnun

Savaşın ortasından LaLiga'nın zirvesine: Artem Dovbyk

Savaşın ortasından LaLiga'nın zirvesine: Artem Dovbyk
MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu'yla "zor kaybediyor"

MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu'yla "zor kaybediyor"
RAMS Başakşehir'in 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

RAMS Başakşehir'in 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet