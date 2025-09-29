Dolar
Gündem

Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 01.48'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Semih Erdoğdu  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Ankara'da kaybolduktan sonra Mersin'de cesedi bulunan servis şoförünün faillerine Suriye'de operasyon
Kilis ve Hatay'da Küresel Sumud Filosu'na destek
Çorum'da arazide çıkan yangın söndürüldü
Bakan Şimşek: (Terörsüz Türkiye süreci) Allah'ın izniyle başarıya ulaşacağız

