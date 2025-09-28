Zecorner Kayserispor ile Gençlerbirliği berabere kaldı

Kayseri
5. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında ceza sahasında yaşanan karambolde önünde kalan topu kontrol eden Benes'in şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
16. dakikada Kayserispor atağında sol çizgiye inen Cardoso'nun ortasında ceza sahasına koşu yaparak giren Benes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
19. dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Hanousek'in ortasında ön direğe koşu yapan Varesanovic'in uygun pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda top auta gitti.
20. dakikada Kayserispor'un sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Benes'in önüne yuvarladığı topun gelişine vuran Cardoso'nun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
26. dakikada Gençlerbirliği'nde kaleci Erhan Erentürk'ün uzun pasında Niang'ın kafayla savunmanın arkasına aşırttığı topu iyi takip eden Oğulcan Ülgün'ün, ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği şutta Denswil'in ayağına çarpan top ağalara gitti: 0-1
31. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Opoku'nun ortasında ceza sahasına sol çaprazdan giren Cardoso'nun uygun pozisyonda kaleye gönderdiği şutta top az farkla auta gitti.
Maçın ilk yarısını Gençlerbirliği 1-0 önde tamamladı.
İkinci Yarı
50. dakikada Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. Topa kayarak müdahale etmek isteyen Carole'in bacağına basan Koita, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
60. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde ceza sahası içerisinde iyi yükselen Tuci'nin kafa vuruşundan top savunmadan döndü. Dönen topu altpas içesinde tamamlayan Tuci'nin şutunu kaleci uzaklaştırmayı başardı.
70. dakikada Gençlerbirliği sahada 9 kişi kaldı. Taç atışını geciktiren Gençlerbirliği'nden Franco ile Ramazan Civelek arasında tartışma çıktı. Ramazan Civelek yüzüne aldığı darbe sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi Franco'yu kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktı.
90+1 dakikada sağ kanatta Opoku'nun ortasında ön direkte Talha Sarıarslan topu aşırttı. Arka direğe koşu yapan Tuci meşin yuvarlağı kafayla ağlarla buluşturdu: 1-1
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Markus Gisdol: Bugünkü sonucu kabullenmek hakikaten zor
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Markus Gisdol, maçın başından sonuna kadar oyuna hakim olan tarafın Kayserispor olduğunu belirterek, "Bugünkü sonucu kabullenmek hakikaten zor. Çünkü, duygularımızı bir kenara bırakırsak eğer, takımımız çok iyi performans sergiledi. Yüzde 72 topa sahip oldu. Kaleye çekilen 22 şut var. Normalde böyle bir maç oynadıktan sonra 4-0 kazanırsınız." dedi.
Rakiplerinin ilk şutunun gol olduğunu ifade eden Gisdol, şunları kaydetti:
"Rakibimiz sadece ilk yarıda 1 şut çekti. O da aslında şaka gibi bir şekilde gol oldu ve bu şekilde öne geçtiler. Ama takımımız, oyuncularım başını öne eğmediler. Ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler. Oyunu genel anlamda kontrol ettik. Maçtan sonra başkanımız soyunma odasına geldi kendisi de 'takımın sahaya iyi bir performans koyduğunu' söyledi. Samimiyetimle şunu söyleyebilirim, tam takım olarak çalışabileceğim ilk dönem önümüzdeki milli takım arası olacak. Geçmişte kulübümüz ve takımımızın problemleri vardı. Ben konuştuğumuz zaman da bu takımı bu süreçten çıkaracağımıza hazır olduğumu söylemiştim. Benim işim bu. Ama bu adım adım gerçekleşecek bir şey. Duygularımızı, bir kenara bırakmamız gerekiyor. Taraftarlarımız bugünkü neticeden dolayı bir hayal kırıklığına uğradılar. Onları anlayabiliyorum. Maç boyunca takımımızı çok pozitif bir şekilde desteklediler. Takım, elinden gelen mücadeleyi sahaya yansıttı. Gol atmak adına maçın sonunda üç santrforla sahadaydık. Ne yazık ki maçın sonunda bir puanla ayrıldık ve bununla yaşayıp kabul etmek zorundayız."
Hüseyin Eroğlu: İstediğimiz performansı ortaya koyamadık
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da 9 kişiyle 1 puan almanın iyi bir sonuç olduğunu söyledi.
Maçın zor olacağını bildiklerini ama bu kadar zor geçeceğini tahmin etmediklerini dile getiren Eroğlu, "Geçen haftanın verdiği moralle kazandığımız bir maçtan sonra oyuncularımızla iyi bir hafta geçirmiştik. Ama ilk yarı oyuna bir türlü giremeyen oyuncularımız vardı. İstediğimiz performansı ortaya koyamadık." diye konuştu.
Yaptıkları pas hataları neticesinde rakiplerinin üzerlerine gelerek baskı oluşturduğunu anlatan Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Bunların birçoğunda pas hatalarımız, yanlış tercihlerimiz ve topun bizde kalmamasıydı. Süreçte tabii ki yine de gol bularak öne geçtik. Savunmamız, kalecimiz Erhan'ın performansı gerçekten ilk yarıda iyiydi. Planımız aslında tutmuştu. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdik. Rakibin de kazanmak için hamleler yapacağını, taraftarı önünde kazanmak isteyeceğini biliyorduk. Hamle şansımızı ikinci yarı kullanıp belki geçişten skoru lehimize daha da artırma fırsatı olabilirdi. Talihsiz bir kart yedik. Doğru bir karttı. 10 kişi kaldığımız an aslında biraz daha savunmada durmaya çalıştık. Alanları kapattık. 5-3-1'e döndük. Biraz daha koridorları kapatmak istedik. Rakibin kenarlardan geleceğini biliyorduk."
Oyuncularının iyi mücadele ettiğine dikkati çeken Eroğlu, "İkinci kırmızı kartın ağır olduğunu düşünüyorum. Oyuncunun bir teması var ama çok ağır bir temas olduğunu düşünmüyorum. Bence ağır bir karar oldu ve 9 kişi kaldıktan sonra da tamamıyla savunmada kaldık. Oyuncularımı kutluyorum. Onları tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Evet burası zor bir deplasman. Gönül isterdi kazanmak ama belki 11-11 gitseydi bizim lehimize olabilirdi. 9 kişiyle bir puan aldık, bu anlamda iyi diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.