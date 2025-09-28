Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u mağlup etti

Rize
15. dakikada Çaykur Rizesporlu Rak Sakyi ceza sahası sağ tarafında rakibini çalımladıktan sonra yay üzerinden plase şutunda kaleci Gianniotis, uzanarak topu kontrol etmeyi başardı.
33. dakikada Sowe'un sağ tarafından ceza yayı üzerine pasına Augusto'nun kontrol edip vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
35. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ben Ounes'in ara pasında ceza sahasında hareketlenen Gueye'nin bekletmeden yerden vuruşunda direk dibine çarpan top filelere gitti: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci Yarı
48. dakikada Laçi'nin pasıyla Jurecka ceza yayının gerisinde kaleci ile karşı karşıya kalarak, topu ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.
56. dakikada topla buluşan Çaykur Rizesporlu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun yerden şutu az farkla direğin yanından auta çıktı.
60. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Emrecan Bulut'un ortasında kale alanı içerisinde Papanikolaou kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ofsayt olarak değerlendirildikten sonra VAR tarafından kontrol edilen gol geçerli sayıldı: 1-1.
90+3. dakikada Kasımpaşa tekrar öne geçti. Atakan Müjde'nin ortasında topla buluşan Ben Ouanes'in kafa vuruşunda Fofana'nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
Karşılaşmayı Kasımpaşa 2-1 kazandı.