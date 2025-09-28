Dolar
logo
Spor, Futbol

Konyaspor evinde kazandı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Savaş Güler  | 28.09.2025 - Güncelleme : 28.09.2025
Konyaspor evinde kazandı Fotoğraf: Serhat Çetinkaya - AA

Konya

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, RAMS Başakşehir'i konuk etti.

Müsabakanın 10. dakikasında sağ kanttan topla gelen Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Deniz Ertaş gole izin vermedi.

15. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Andzouana'nın sağ kanattan ortasında oluşan karambolde topu önünde bulan Ndao'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

28. dakikada Brnic'in ortasında topla buluşan Crespo'nun pasında, ceza sahası dışından topa gelişine vuran Yusuf Sarı'nın şutunu Deniz Ertaş çıkardı.

43. dakikada Andzouana'nın ceza saha içerisinde yerden ortasında topla buluşan Muleka'nın şutunu, kaleci Muhammed Şengezer çeldi.

45. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında topla buluşan Muleka'nın şutunda meşin yuvarlak, Opoku'ya çarparak ağlara gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, yeşil-beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

55. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Orta alanda topla buluşan Crespo'nun pasında topla buluşan Shomurodov'un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

69. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Crespo'nun pasında topa gelişine vuran Shomurodov'un şutu yandan dışarıya çıktı.

82. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topu önünde bulan Shomurudov'un şutu yandan dışarıya gitti.

Karşılaşma, yeşil-beyazlıların 2-1 galibiyetiyle tamamlandı.

