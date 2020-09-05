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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, Sırbistan maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Sırbistan ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kayhan Gül   | 05.09.2020
A Milli Futbol Takımı, Sırbistan maçına hazır

Belgrad

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, karşılaşmanın oynanacağı başkent Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.

A Milli Takımı Sırbistan maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile 6 eylül pazar günü deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçı öncesi, Belgrad'ın Rajko Mitic Stadı'nda son hazırlık çalışmasını yaptı. Teknik Direktör Şenol Güneş oyuncularına taktik verdi. ( TFF / Rahman Sağıroğlu - Anadolu Ajansı )

Isınmanın ardından pas çalışması yapılan idmanın son bölümünde ise Sırbistan maçının taktiği üzerinde duruldu.

A Milli Takımdan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da antrenmanı izledi.

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