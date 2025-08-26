Dolar
Spor

A Milli Futbol Takımı'nın İspanya maçı genel bilet satışları başladı

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 7 Eylül Pazar günü İspanya ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı.

Ceren Aydınonat  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
A Milli Futbol Takımı'nın İspanya maçı genel bilet satışları başladı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçın biletleri www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek.

Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları www.passotaraftar.com.tr web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek. Bilet sahipleri karşılaşmaya çipli T.C Kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabilecek.

