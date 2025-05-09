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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya'yı Konya'da ağırlayacak

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7 Eylül'de İspanya ile yapacağı maç, Konya'da oynanacak.

Emre Doğan  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya'yı Konya'da ağırlayacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, E Grubu'nun ikinci haftasında İspanya ile MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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Müsabaka, saat 21.45'te başlayacak.

Konya'da 9. randevu

A Milli Futbol Takımı, Konya'da 7'si resmi olmak üzere 8 maça çıktı.

Ay-yıldızlılar, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 15 kez fileleri havalandıran milliler, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı, A Milli Takım'ın 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) Elemeleri'nde Hollanda ile İzlanda, EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya'yı mağlup ettiği maçlara ev sahipliği yaptı.

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele edecek.

Milli takım, ilk maçında 4 Eylül Perşembe günü Gürcistan'a konuk olacak.

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